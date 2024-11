Secoloditalia.it - L’affronto di Sala all’agente ferito da un immigrato per difendere i cittadini: niente Ambrogino d’Oro

L’Associazione nazionale funzionari di polizia esprime “sorpresa e rammarico per l’esclusione del vice ispettore Christian Di Martino dall’elenco dei premiati con l’2024. Un’assenza che lascia senza parole, considerando che Di Martino, con coraggio e abnegazione, ha rischiato la propria vita pere la città di Milano“. Le candidature sono sottoposte al vaglio dell’Ufficio di presidenza del consiglio comunale di Milano ma il sindaco ha il diritto di veto e ovviamente è responsabile delle scelte finali.Non riceverà l’nemmeno il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi. I premiati sono Francesco Tambasco, presidente di Ata Soccorso; Antonia Madella Noja, segretaria della Fondazione Together To Go; Stefano, amministratore delegato di Publitalia 80; Francesco Casile, fondatore di AssoModa; Emilia Lodigiani, fondatrice della casa editrice Iperborea, specializzata in letteratura nordica; Gianni Bombaci, poeta e sindacalista; Milena Piscozzo, dirigente scolastica e autorevole figura del metodo Montessori; Alba Ulla Manzoni, volontaria attiva al Giambellino.