La formula segreta dell' auto cinese

Lo ha detto Luca De Meo, numero unoa Renaulte’Acea, l’associazionee casemobilistiche europee: «I cinesi hanno preso una generazione di vantaggio, circa 6-10 anni» rispetto a noi. Uno scarto enorme che si spiega con la forte pressione del governo di Pechino verso la produzione di vetture a spina e con il controlloe materie prime per costruire le batterie. Ma non basta. Oggi dalle fabbriche cinesi escono a ritmo forsennatoben fatte, tecnologicamente avanzate, pronte per fare concorrenza a Tesla e ai produttori Ue. Un risultato ottenuto grazie a scelte strategiche. Come rivela in questa intervista un manager italiano che da quasi dieci anni lavora alla Nio, casache sforna vetture elettriche del segmento premium che hanno la possibilità di sostituire la batteria in pochi minuti in apposite «swap station».