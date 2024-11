Gaeta.it - Il convegno “Non è mai troppo presto”: Un tributo ad Alberto Manzi a un secolo dalla sua nascita

Il Corecom dell'Emilia-Romagna celebra il centenario delladi, un'importante figura nell'educazione televisiva italiana, con undal titolo "Non è mai". Questo evento si focalizza sull'educazione all'uso consapevole dei social media e sull'importanza di una corretta informazione nell'era della globalizzazione. Ilsi terrà giovedì 28 novembre, alle ore 14, presso la Sala Guido Fanti dell'Assemblea legislativa di Bologna. Sono attesi relatori di spicco che mirano a fornire ai cittadini, agli insegnanti e ai lettori utili strumenti per orientarsi nella complessità della comunicazione moderna.Un evento dedicato all'educazione mediaIlha come obiettivo principale quello di preparare cittadini e studenti a fronteggiare le sfide presentate dai nuovi mezzi di comunicazione, come fake news e profili falsi.