Oasport.it - Global Champions Tour 2024: De Luca manca di poco il podio. Ai Playoff di Riad, vince l’olandese Bettendorf

Dopo i primi due round dellaLeague, che vedrà la sua chiusura domani nell’ultimo atto della gara a squadre, oggi idihanno visto svolgersi il Super Grand Prix del, la gara individuale dedicata ai vincitori delle varie tappe del più importante e prestigioso circuito del salto ostacoli.Il contest, con “soltanto” 15 binomi al via, in un regolamento che prevedeva per tutti la disputa di due manche sul campo di gara saudita, al termine delle quali are sarebbe stato il cavaliere o l’amazzone in grado di commettere meno errori andando a coprire il tracciato nel minor tempo possibile, ha decretato la vittoria di Victor.Il rappresentante dei Paesi Bassi ha totalizzato un doppio netto con il crono decisivo di 66.98, in sella a Foxy de la Roque, precedendo il belga Gilles Thomas (su Ermitage Kalone), secondo col tempo di 70.