Bergamonews.it - Giornata contro la violenza sulle donne: l’impegno di Ats Bergamo e le iniziative sul territorio

Leggi su Bergamonews.it

Ogni 25 novembre si celebra laInternazionale per l’eliminazione dellale. L’obiettivo è creare un Paese libero dalladeve essere un impegno condiviso da tutti e un obiettivo perseguito ad ogni livello.Ad oggi, sulbergamasco sono presenti 13 sportelli che afferiscono ai Centri Anti, di cui uno, il “Punto di Ascolto per le” sito in Clusone, che verrà inaugurato domani 23 novembre 2024.Il contrasto al fenomeno dellamaschile nei confronti delleè una delle priorità di Regione Lombardia, particolarmente sensibile al fenomeno della: tramite specifiche politiche regionali, mira ad attuare interventi e azioni che promuovano l’empowerment femminile sotto il profilo economico, lavorativo e abitativo.Regione Lombardia ha avviato un programma sperimentale per l’individuazione di alloggi Aler in favore dellevittime di, per favorire l’autonomia abitativa delle stesse e dei loro figli, destinando risorse per 1,5 milioni di euro.