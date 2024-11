Gaeta.it - Cresco Award 2023: Premiati i comuni pionieri nella sostenibilità ambientale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La nona edizione del– Città Sostenibili ha premiato iitaliani che si sono distinti per il loro impegno nello sviluppo sostenibile e il rispetto dei principi delineati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Durante una cerimonia tenutasi al Centro Congressi Lingotto di Torino, in coincidenza con la 41esima Assemblea Annuale dell’Anci, i riconoscimenti sono stati assegnati ai rappresentanti deivincitori. L’evento ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva degli enti localitransizione verso modelli di sviluppo più sostenibili.Riconoscimenti aivincentiQuest’anno, la giuria indipendente, guidata dalla rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, ha attribuito cinque premi ameritevoli di riconoscimento per i loro progetti innovativi nel campo della