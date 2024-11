Thesocialpost.it - Auto guidata da giovane gelese si scontra con un cavallo

Leggi su Thesocialpost.it

Un episodio singolare ha sconvolto la tranquillità di questa mattina presto, intorno alle sei, sulla strada statale che collega Gela a Piazza Armerina. All’altezza del bivio Gigliotto, una Hyundai in direzione Gela è stata coinvolta in un drammatico incidente stradale. Un, vagante e privo di controllo, ha improvvisamente invaso la carreggiata, rendendo impossibile al conducente evitare l’impatto. La collisione, di estrema violenza, ha portato alla morte istantanea dell’animale. Distruzione dell’e ferite alconducenteL’vettura, completamente distrutta nell’impatto, erada undi 22 anni, originario di Gela. Trasportato immediatamente in ospedale, il ragazzo ha riportato ferite, ma secondo le prime informazioni mediche le sue condizioni non sarebbero gravi.