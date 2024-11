Donnapop.it - Alessandro Basciano è stato arrestato davvero: minacce di morte a Sophie Codegoni, stalking e violenza davanti alla figlia

Leggi su Donnapop.it

È ufficiale:arreper; il motivo ha a che vedere ovviamente con, ma cosa è successo?Come sappiamo, nell’ottobre del 2023,si è presentata nello studio di Verissimo per annunciare la sua rottura con; da Silvia Toffanin ha raccontato il lato oscuro della loro relazione, menzionando addirittura un gesto violento dinei suoi confronti, che – a Mykonos – le avrebbe tirato uno schiaffo in pieno volto.Lui, ovviamente, ha sempre smentito queste circostanze, dichiarandosi distrutto per la fine della relazione. Dopo quegli episodi,sono tornati insieme, salvo allontanarsi ancora una volta proprio di recente. Sempre a Verissimo, lei ha dichiarato di avere un rapporto civile con il padre della sua bambina, ma che di fatto non stiano più insieme.