Spazionapoli.it - “Un big è a rischio per il Napoli”: l’allenamento odierno complica i piani di Ranieri!

Leggi su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla sfida trae Roma. Il match è in programma domenica alle ore 18.00, ma il tecnico dei capitolini ha ancora molti dubbi. Per la terza volta nella sua carriera, Claudiosiederà sulla panchina della Roma. Dopo aver deciso di smettere con il calcio, il tecnico non ha saputo resistere alla chiamata della sua Roma, la quale vive un momentotissimo. L’inizio di stagione dei capitolini è stato disastroso, con ben due esoneri targati Daniele De Rossi e Ivan Juric. La posizione in classifica è “drammatica”, motivo per il quale l’ex Cagliari è chiamato a risollevare il morale della squadra. Il tecnico, però, farà il proprio esordio contro la capolistaper un match che è in programma domenica alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.La prima partita di Claudiosarà quindi moltota.