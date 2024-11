Unlimitednews.it - Scioperi, Salvini “Senza rispetto delle norme limiterò fascia oraria”

ROMA (ITALPRESS) – “In 25 mesi di governo sono stati proclamati 518, di cui 374 realmente effettuati: parliamo della media più alta degli ultimi sette governi, durante il governo Renzi forse i sindacati erano più distratti perchè glifurono appena 280. Sono dati che inducono a una riflessione, sia sulla tutela dei lavoratori sia sull’impatto per gli utenti”.Così il ministro dei Trasporti, Matteo. durante il question time al Senato. “E’ assolutamente legittimo rivendicare salari migliori e più sicurezza e su questo stiamo lavorando in legge di bilancio. Auspico – ha aggiiunto – che i sindacati possano rivalutare le modalità degliprogrammati nelle prossime settimane per garantire il diritto al lavoro, alla salute e allo studio di milioni di cittadini incolpevoli: qualcuno invita alla rivolta sociale, se i prossiminon dovessero rispettare leinterverrò personalmente per limitare laattuando in caso anche la precettazione”.