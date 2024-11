Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Vassallo, il pentito ai pm: “Fu il carabiniere Cioffi l’esecutore materiale, me lo confidò Cipriano nel suo cinema a Scafati”

“Il brigadiere dei carabinieri Lazzarofu” dell’del sindaco di Pollica Angeloavvenuto la sera del 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola. “Me lo disse Giuseppenel dicembre successivo, nell’ufficio del suo”. I virgolettati appartengono alRomolo Ridosso in un verbale investigativo iniziato alle 15.30 dell’11 novembre scorso, 4 giorni dopo il suo arresto e quello degli altri tre accusati del delitto: Giuseppedetto ‘Peppe Odeon’ (dal nome della salatografica gestita a), il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo e l’ex brigadiere Lazzaro. Ridosso lo afferma poche ore dopo essere stato sentito in carcere a Modena dal Gip per l’interrogatorio di garanzia, il cui contenuto è stato rivelato ieri da ilfattoquotidiano.