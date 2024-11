Quotidiano.net - Nuovo codice della strada, subito la stretta

Leggi su Quotidiano.net

Ritiropatente per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in. Giro di vite, quest’ultimo, voluto fortemente da Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati), presidente dell’Intergruppo per i Diritti degli animali eLega italiana per la Difesa degli animali e dell’ambiente: "È una rivoluzione". Per quanto riguarda le altre norme, scatta lasui monopattini con obbligo di targa casco e assicurazione. Sale poi la cilindrata delle auto che potranno guidare i neopatentati, ma il limite durerà tre anni. Sono diventate legge, con l’ok definitivo da parte dell’aula al Senato, le nuove norme di riforma del. Vengono inasprite le multe ed è resa più facile la sospensionepatente per chi guida con il telefonino in mano o sotto effetto di alcol e stupefacenti: laparte da