Lanazione.it - Niente rigori nella semifinale pari. Tuscar-Pietraia si rigioca dall’inizio

Leggi su Lanazione.it

Come era prevedibile ladi Coppa Provinciale di Terza categoria tra lae ladovrà essere ripetuta. Il 2-2 maturato in occasione della partita disputata il 13 novembre scorso a Pieve al Toppo è da ritenersi nullo. Il motivo? L’arbitro avrebbe dovuto far disputare da regolamento i calci di rigore per decretare appunto la squadra vincitrice. Invece al 90’ è arrivato il triplice fischio e tutti negli spogliatoi. Una svista legata però non solo alla decisione presa dall’arbitro ma anche al testo del bollettino della delegazione aretina della Figc che ha tratto in inganno anche i dirigenti delle due società. Già, perché andando a riprendere i comunicati ufficiali del 6 e del 13 novembre si può leggere accanto alla partita(e all’altraFaellese-Badia a Roti),casella che spiega se si tratta o meno di una partita di andata o ritorno, la lettera "A" che vuol dire appunto andata.