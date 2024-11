Thesocialpost.it - Neve in Alto Adige, bloccata la strada statale della Pusteria

Leggi su Thesocialpost.it

L’arrivoa fondovalle inha colto molti automobilisti impreparati, causando disagi significativi alla viabilità. La situazione è particolarmente critica sullaval, attualmentenei pressi del passo delle Suore. Leggi anche: Maltempo in Italia, strade allagate e alberi caduti: è emergenzaProblemi analoghi si registrano a Rioe sullaprovinciale 40, nel tratto tra Vandoies e Issengo, dove le condizioni meteorologiche hanno reso il transito difficoltoso. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse aree per gestire incidenti e veicoli rimasti bloccati. Molti mezzi, infatti, risultano sprovvisti di attrezzatura invernale adeguata, aggravando ulteriormente la situazione. Le autorità locali raccomandano prudenza e invitano gli automobilisti a dotarsi delle necessarie gomme dao catene per affrontare le strade innevate in sicurezza.