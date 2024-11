Tvplay.it - Mercato Juve, addio improvviso già a gennaio: tifosi spiazzati

Preoccupazione in casa bianconera per via della decisione del calciatore: ecco cosa sta succedendo.Manca sempre meno al ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali. Lantus di Thiago Motta si prepara a ripartire subito con una sfida di prim’ordine. I bianconeri, infatti, affronteranno sabato alle 18 il Milan di Paulo Fonseca, in un match che ha già il sapore di crocevia della stagione.già a(LaPresse) tvplay.itD’altronde i bianconeri si trovano al sesto posto in campionato a -1 dal gruppo composto da Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio sotto il Napoli a 26 punti. Il Milan, però, si trova proprio sotto allantus, che se dovesse perdere consentirebbe ai rossoneri di riavvicinarsi ma, soprattutto, rischierebbe di perdere il treno della lotta ai posti europei.