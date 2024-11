Metropolitanmagazine.it - Massimo Recalcati, chi è la moglie Valentina Grimaldi: “Lei oggi per me è ancora un mistero”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è sposato, dopo vent’anni d’amore, con la. La coppia ha avuto anche due figli, il primogenito Tommaso nato nel 2004 e poi è arrivata anche Camilla. Della sua vita privata si conosce molto poco, lo psicoanalista sembra essere molto riservato, non possiede nemmeno un profilo Instagram ed interagiscecon il suo pubblico attraverso una pagina su Facebook e sul suo sito ufficiale.da molto tempo si occupa di relazione, nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti successi. Ha venduto molti libri, tenuto eventi ed è molto seguito anche sui social. In merito alle relazioni durature parla anche per esperienza personale, da oltre vent’anni infatti è sposato cone la loro relazione procedea gonfie vele.sullaracconta:“Leimi stupisce, mi sorprende.