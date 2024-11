Ilgiorno.it - Le migliori scuole di Milano: conferme e sorprese nella classifica Eduscopio 2024

, 21 novembre– Chi vince la “gara” dell’eccellenza tra lesuperiori milanesi? Acittà fra i classici torna quest'anno in testa il paritario Sacro Cuore, seguito immediatamente dallo storico Berchet. Nessun cambiamento, invece, per i licei scientifici: sempre Volta, Da Vinci e Sacro Cuore sul podio. Ma anche l'hinterland ha da dire la sua, condi grandissima qualità come i classici Quasimodo di Magenta e Casiraghi di Cinisello Balsamo, e il liceo scientifico Torno di Castano Primo. Lo mette in evidenza l'edizionedi, la piattaforma digitale gratuita della Fondazione Agnelli Per trovare invece gli istituti tecnici i cui diplomati trovano più facilmente lavoro bisogna invece lasciaree muoversi verso est nelle province di Bergamo e Brescia, con il Rubini di Romano di Lombardia (84%), il Marzoli di Palazzolo sull'Oglio (79%) e il Castelli di Brescia (78%).