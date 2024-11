Metropolitanmagazine.it - La Corte penale internazionale spicca due mandati di arresto per Netanyahu e Gallant

La camera preliminare delladell’Aia ha emessodiper il premier israeliano Benyamine l’ex ministro della difesa Yoavnell’ambito di crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella Striscia di Gaza.Nel mandato d’laha detto di aver riscontrato «ragionevoli motivi» per credere cheabbiano la responsabilitàper diversi crimini: avrebbero usato come metodo di guerra la privazione di cibo, acqua, elettricità, carburante e medicine nella Striscia di Gaza, provocando la morte di civili a causa di malnutrizione e disidratazione.Laha anche trovato ragionevoli motivi per credere chesiano responsabili di omicidio e persecuzione della popolazione di Gaza: con la suddetta condotta avrebbero privato una parte significativa della popolazione civile di Gaza dei loro diritti fondamentali, compresi i diritti alla vita e alla salute.