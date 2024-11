Ilrestodelcarlino.it - "Istituto di serie ’A’. Proprio come i licei"

"Ci siamo impegnati a fondo per rendere operativo lo spirito della riforma, per far capire che gli istituti professionali e tecnici sono a tutti gli effetti scuola diA,. E’ questo ’attestato’, l’alto indice di occupazione che è stato attribuito alla nostra realtà, non fa altro che accreditare il nostro lavoro", così interviene Diego Nicola Pelliccia, dirigente dell’di istruzione superiore Rita Levi Montalcini Argenta e Portomaggiore. La scuola che lui guida, tra gli istituti professionali industria e artigianato, ha tagliato il traguardo del primo posto con una percentuale molto alta del 70% (professionale di Argenta). Mettendo a segno anche un salto rispetto allo scorso anno quando il Rita Levi Montalcini ara a pari merito con il Remo Brindisi del lido degli Estensi (comune di Comacchio) con una percentuale del 66%.