Inter-news.it - Infortunio Calhanoglu, svelato l’esito degli esami: il punto dell’Inter

Leggi su Inter-news.it

stamani si è sottoposto astrumentali, dopo il problema riscontrato in Nazionale. Arrivano adesso aggiornamenti sull’del turco.GIORNI FRENETICI – Si sono concluse le ore di attesa per capire le condizioni di Hakan. Il turco è rientrato a Milano, dopo gli impegni con la sua Turchia. Per lui sono stati una decina di giorni piuttosto sui generis. Infatti, si è prima allenato a parte durante i primi giorni di ritiro, poi ha giocato solo un tempo di Turchia-Galles, uscendo dopo il primo tempo per un problema all’inguine. Successivamente, la decisione di restare con la sua Nazionale anziché rientrare in Italia per sottoporsi aglicon l’Inter. Quindi, dopo la “gita” a Montenegro, dovenon è sceso in campo, ieri il rientro a Milano. Oggi apha fatto gli