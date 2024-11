Ilfattoquotidiano.it - Immanuel Kant giocava a baskin?

di Marco PozziOggi divaghiamo.Dal 25 novembre al 3 dicembre si terrà Special Olympics European Basketball Week, con 25.000 atleti da 35 paesi europei. Nei campionati Special Olympics di basket è il partner (cioè il normodotato in campo) che deve limitare il suo modo di giocare; è una scelta sua valutare quale sia il modo più giusto di giocare: la morale è dunque autonoma.Nelinvece le regole sono stabilite, e a quelle bisogna aderire per giocare: la morale è quindi eteronoma, cioè si agisce ricevendo fuori da sé stesso la norma della propria azione. Questa differenza rende ilper natura competitivo, poiché, se un soggetto ? cioè un giocatore ? non può agire con due obiettivi contrastanti ? cioè la vittoria e l’inclusione ? allora, solo se dall’esterno l’inclusione è assicurata con regole fissate, l’atleta si può dedicar alla vittoria, giocando in maniera competitiva.