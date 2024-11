Tvzap.it - “Grande Fratello”, rivelazioni choc di Fico su Federica: “Non l’ho potuto dire”

Personaggi Tv. Nell’ultima puntata del, in onda lo scorso martedì 19 novembre 2024, Antonioha fatto il suo ingresso nella casa per avere un confronto conPetagna. Il ragazzo è entrato perla sua, spiegando davanti a tutta Italia, che lui e la ragazza si sono frequentati alle spalle di Stefano. Dopo latta, Antonioè tornato alla carica facendo nuovesu. Cosa ha confessato il ragazzo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Affari Tuoi”, finisce male per Monica dopo i titoli di coda: italiani al velenoLeggi anche: “Uomini e Donne”, scatta il bacio tra Gemma e Fabio. Tina: “Una cosa da ribrezzo”Cos’è successo con Antonioal “”Antonio, uno dei presunti flirt di, è entrato nella Casa per confessare di avere avuto un ruolo nella vita amorosa della ragazza dopo l’uscita da Temptation Island.