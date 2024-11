Quifinanza.it - Finanza alternativa: prende fiato ma si prospetta un 2025 migliore

Leggi su Quifinanza.it

Larallenta il passo, ma non si ferma, e potrebbe tornare a crescere nel. E’ quanto emerge dall’ultima ricerca sul settore, realizzata dal Politecnico di Milano, che evidenzia un segno meno per tutti e sette i settori dellaal credito bancario quale fonte di finanziamento per le PMI: minibond, crowdfunding, invoice trading, direct lending, tokenization e crypto-asset, private equity e venture capital, quotazione in Borsa.La ricerca è stata presentata durante l’Alt-Finance Day, organizzato da Innexta, Unioncamere e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.La performance nel primo semestre 2024Dopo la leggera flessione del 2023, i sette segmenti diconfermano un andamento negativo anche nel primo semestre del 2024:minibond hanno raccolto 202 milioni (609 milioni negli ultimi dodici mesi), con una differenza pari a -33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;equity e il lending crowdfunding contano in Italia una quarantina di piattaforme autorizzate che hanno raccolto rispettivamente 48 milioni di euro (-17%) e 88 milioni di euro (-3%);private equity e venture capital hanno raccolto rispettivamente 370 milioni in 3 operazioni e 494 milioni in 193 operazioninuove quotazioni in Borsa hanno raccolto 72 milioni di euro portando a 206 le aziende quotate sul mercato EGM (Euronext Growth Milan) alla data del 30 giugno 2024.