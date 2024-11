.com - Emma Nolde, video intervista Nuovospaziotempo: «Ho iniziato a scrivere in italiano dopo l’ascolto di Niccolò Fabi, un sogno duettare con lui»

La nostrain occasione dell’uscita del nuovo albumche contiene featuring con, Nayt e Mecna e che porterà dal vivo in un tour nei clubVi presentiamo la nostra, in occasione dell’uscita di, terzo disco in carriera e primo per Carosello Records, disponibile sia in digitale che in vinile trasparente. Il nuovo lavoro discografico include le inedite collaborazioni con, Nayt e Mecna, un incontro di mondi apparentemente diversissimi tra loro ma che si accomunano aper la grande capacità di soppesare con cura parole e messaggi all’interno della loro musica.Il nuovo progetto discografico della cantautrice e produttrice polistrumentista toscana, classe 2000, riconosciuta da molti come uno dei talenti più cristallini e intriganti del nuovo panorama musicale, è stato anticipato dai singoli Mai fermi, Tuttoscorre e Pianopiano!, un racconto collettivo, quello di chi vive in provincia e alla periferia del mondo, là dove c’è solo cielo, ma almeno abbiamo fantasia.