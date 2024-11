Unlimitednews.it - Corte Penale Internazionale, mandati d’arresto per Netanyahu e Gallant

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Laha emessodi arresto per il premier israeliano Benjamin, per l’ex ministro della Difesa Yoave il comandante dell’ala militare di Hamas, Mohammed Deif. Secondo una dichiarazione pubblicata oggi, ladell’Aja ha emesso all’unanimità due decisioni che respingono i ricorsi dello Stato ebraico in merito alla giurisdizione del tribunale “sulla situazione nello Stato di Palestina in generale e sui cittadini israeliani in particolare” e sulla richiesta di Tel Aviv “di interrompere qualsiasi procedimento davanti allanella situazione in questione, compreso l’esame delle richieste di mandatoper Benjamine Yoav, presentate dalla Procura il 20 maggio 2024”. A settembre Il procuratore della(CPI), Karim Khan, aveva richiesto “con la massima urgenza”per il premier israeliano Benjamin, il ministro della Difesa Yoave i leader di Hamas, Yahya Sinwar e Mohammed Deif.