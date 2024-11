Ultimouomo.com - Campionesse del mondo

Un mercoledì sera qualsiasi, quando ildel tennis aveva spostato lo sguardo dallo strapotere quasi noioso di Jannik Sinner all’addio sofferto di Rafael Nadal, in un piccolo stadio temporaneo a Malaga, non lontano da quello delle star, si giocava la finale dalla Billie Jean King Cup: Italia-Slovacchia.Le ragazze capitanate da Tathiana Garbin partivano da super-favorite contro la selezione della piccola nazione centro europea, da sempre messa in ombra in ambito tennistico dalla vicina Cechia (che sforna tenniste splendide generazione dopo generazione, come se fossero assemblate in laboratorio). Il nostro però era un vantaggio potenzialmente insidioso: le slovacche erano arrivate alla finale vincendo tutti gli incontri precedenti da grandi sfavorite. Anzi avevano trovato la loro strategia di successo nella scalata: illudere le avversarie che batterle fosse solo una pratica da sbrigare.