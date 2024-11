Thesocialpost.it - Cagliari, tragedia al pronto soccorso: bimba di un anno muore dopo un ricovero d’urgenza

Leggi su Thesocialpost.it

Un dramma ha scossoieri pomeriggio, 20 novembre. Una bambina di appena unè morta aldell’ospedale Brotzuun arresto cardiaco. La piccola era arrivata in ambulanza già in condizioni disperate.Leggi anche: Giorgia Grandea 9 anni per un malore in autostrada davanti ai genitoriI genitori si trovavano in auto nella zona di viale Poetto quando hnotato che la situazione della figlia stava peggiorando. Hchiamato subito i soccorsi. L’ambulanza medicalizzata è arrivata in breve tempo e ha trasportato laall’ospedale. I medici hprovato a rianimarla a lungo, ma ogni tentativo è stato vano.Il dolore dei familiariLa famiglia, residente a Quartu Sant’Elena, avrebbe raccontato che la piccola non stava bene da giorni. Vomito e dissenteria erano i sintomi principali.