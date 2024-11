Rompipallone.it - Addio Kvaratskhelia, stavolta è probabile: contatti in corso per la cessione

Ultimo aggiornamento 20 Novembre 2024 23:14 di Giacomo AuriemmaIl futuro del talento Kvichaappare sempre più lontano dalla serie A. Proseguono i rumors riguardo la possibile. Nessuno si aspettava un inizio di stagione del genere e il Napoli di Antonio Conte è ancora primo dopo dodici giornate di serie A. Il tecnico è riuscito a far rialzare la china alla squadra e a diversi giocatori, crollati nella scorsa stagione. Rrahmani, Lobotka ema tanti altri e la squadra sta attualmente performando in maniera positiva.In particolare Kvicha, giocatore che due anni fa fu premiato con il titolo di MVP della serie A e diede un apporto fondamentale per la vittoria del terzo storico scudetto. Lo sanno diversi alti e bassi come il resto della squadra e il talento georgiano fini’ nel mirino della critica,le cose però sono cambiate.