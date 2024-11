Anteprima24.it - A Napoli un raduno per celebrare Diego Armando Maradona

Tempo di lettura: 2 minutiSi intitola “Ma” e celebra la leggendaria figura e l’eredità di, anche con la partecipazione attiva del pubblico protagonista del primo murales umano dedicato al compianto campione argentino. Ildedicato alla figura del “pibe de oro” è frutto di un’idea dell’avvocato Sergio Pisani: si terrà all’Edenlandia didomenica prossima 24 novembre, con l’obiettivo di unire i tifosi, i sostenitori die la città intera, in un evento che punta a diventare una tradizione annuale.Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare foto dei loro tatuaggi e tributi artistici dedicati al campione argentino, che verranno poi trasformati in un murales collettivo, simbolo della connessione unica tra.L’inizio è fissato per le 12, con un “DJ set” a temae proiezioni su un maxischermo.