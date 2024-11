Zonawrestling.net - WWE: Pronostico rispettato, Zaria e Stephanie Vaquer qualificate per l’Iron Survivor Challenge

NXT Deadline riveste una grande importanza per il futuro di NXT, un PLE che può permettere ad alcuni atleti e atlete di porre le basi per un grande 2025. Vincereinfatti offre l’opportunità di sfidare i campioni di NXT in qualunque momento e ciò può essere davvero un turning point per la carriera dei prospetti di NXT. Per quanto riguarda il match femminile la scorsa settimana c’è già stato un match di qualificazione vinto da Sol Ruca, mentre questa notte ad NXT ben due sono stati i match e hanno visto protagoniste le due ultime arrivate ad NXT.Il livello si alzaLe prime a scendere sul ring sono statee Jaida Parker. Prova sicuramente tosta per la cilena, messa a dura prova durante il match dalla potenza fisica dell’avversaria che è arrivata molto vicina alla vittoria.