Verso Milan-Juventus, Paulo Fonseca stai attento a Weah! La mossa

Ladi Thiago Motta prepara unaa sorpresa per la sfida di campionato contro ilfai attenzione a Timothy! Il motivoLaha già iniziato a preparare la sfida contro ilnei minimi dettagli. La squadra allenata da Thiago Motta ha cominciato a provare le possibili formazioni con cui affrontare i rossoneri già nell’allenamento del pomeriggio di mercoledì 20 novembre. A tre giorni dalla partita.Infatti, l’incontro – valido per la tredicesima giornata di campionato – si disputerà a San Siro sabato 23 novembre alle ore 18.Un incontro che potrebbe rappresentare un crocevia importante per la formazione allenata da. Una mancata vittoria potrebbe allontanare ulteriormente i sette volte campioni d’Europa dalla vetta della classifica a spegnere, se non definitivamente quasi, le speranze dei tifosi.