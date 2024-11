.com - Vacanze di Natale: sei mete per una fuga invernale, tra atmosfere magiche e paesaggi mozzafiato

Leggi su .com

L’avvicinarsi delle festività invernali è il momento ideale per pianificare unarigenerante tra incantevoliinnevati enatalizie indimenticabili. Agriturismo.it e CaseVacanza.it, i portali di Feries – leader italiano nella ricettività extralberghiera online – hanno selezionato sei destinazioni da condividere con la famiglia, gli amici o in coppia: tra borghi incantati e tradizioni natalizie che scaldano il cuore, può scegliere la meta perfetta per vivere un’esperienza da cartolina.Il gioiello del Trentino: la Val di CembraNel cuore del Trentino, la Val di Cembra è una destinazione unica e poco conosciuta, perfetta per chi cerca un’esperienza autentica, lontana dalle destinazioni turistiche più comuni. Con il suo suggestivo sistema di terrazzamenti in pietra a secco, che si estende per oltre 700 km, questa valle offre uno straordinario, frutto di secoli di coltivazione di vigneti, oggi riconosciuto dal Registro Nazionale deiRurali Storici.