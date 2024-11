Gaeta.it - TOSCA Eccellenze Toscane apre il suo terzo punto vendita a Roma al Maximo Shopping Center

ne espande la sua presenza nella capitale con l'apertura di un nuovo store a, precisamente presso il. Questo nuovo, dopo i successi riscontrati a Stazione Termini eTiburtina, promette di offrire un'esperienza gastronomica distintiva, arricchita dalla migliore selezione di prodottini. Situato in uno dei centri commerciali più moderni della città, lo store ha l'obiettivo di deliziare residenti e turisti con specialità culinarie autentiche.il nuovo store al, ubicato in Via Laurentina 865, è uno dei centri commerciali più innovativi di. L'apertura diin questo spazio è avvenuta nella Food Garden, concepita per essere una nuova meta per tutti gli amanti della cucina di qualità.