Inter-news.it - Topalovic, doppietta con la Slovenia U-19! Messaggio all’Inter

Leggi su Inter-news.it

Lukamanda l’ennesimo segnale. Dalla sosta per le nazionali arriva un’altra grande notizia:per il centrocampista del Settore Giovanile nerazzurro. RISULTATO – Lukaè stato decisivo nella vittoria del pomeriggio dellaUnder-19 contro il Kazakistan dei pari età. Alle qualificazioni per gli Europei la squadra del centrocampista dell’Inter ha vinto per 2-1 salendo a 6 punti nel gruppo 1 e tenendo il passo dell’Olanda a quota 9. Lasi trova in questo momento al secondo posto e con questo risultato sarebbe qualificata per la competizione. Giornata da ricordare per, che nelle ultime settimane vive un momento d’oro.con laUnder-19!GOL –ha segnato unaquest’oggi contro il Kazakistan.