Ilfattoquotidiano.it - Rafa Nadal, ora è finita: ritiro triste con sconfitta in Coppa Davis, la Spagna di Alcaraz è già clamorosamente fuori

elha terminato la sua straordinaria carriera con unain. Laè stata eliminata dall’Olanda per 2-1 nei quarti di finale a Malaga.è stato sconfitto 6-4, 6-4 contro Botic van de Zandschulp in quello che è stato l’ultimo match della carriera del 22 volte campione del Grande Slam.In seguito, Carlosha ottenuto il punto dell’1-1 per lacon il successo nella seconda partita di singolare ai danni di Tallon Griekspoor. Alla fine, nel doppio decisivo, van de Zandschulp e Wesley Koolhof hanno battutoe Marcel Granollers 7-6 (4), 7-6 (3) portando l’Olanda a giocarsi la semifinale del torneo. Il 38enneha annunciato il mese scorso che questa competizione avrebbe messo il punto definitivo sulla sua magnifica carriera da tennista professionista.