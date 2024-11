Plasma incandescente e irrequieto, è il Sole visto in super-HD

Leggi su Ildenaro.it

Ile perennementeè il protagonista delle quattro immagini a più alta risoluzione mai ottenuta dellaficie del, assemblate come un mosaico a partire da decine di scatti-dettagliati: ad ottenere questo spettacolare il risultato è la sonda Solar Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea, grazie ai dati raccolti il ??22 marzo 2023, quando si trovò a meno di 74 milioni di chilometri dalla nostra stella. Le immagini sono state ottenute in particolare grazie a due dei sei strumenti presenti a bordo: il Polarimetric and Heliosismic Imager che, oltre ad acquisire nella luce visibile, misura anche la direzione del campo magnetico così come la velocità e la direzione con le quali si muove il, e l’Extreme Ultraviolet Imager, che lavora invece nell’ultravioletto rivelando l’atmosfera esterna del, detta anche corona.