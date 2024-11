Agi.it - Pagati dall'intelligence russa per mappare Roma e Milano, due indagati

AGI - Avrebbero collaborato con l'"peri sistemi di videosorveglianza dide" dietro un compenso in criptovalute che andava dai 2 mila ai 10 mila euro a 'pratica'. È l'accusa nei confronti di imprenditori brianzoli di 34 e 60 anni, residenti in Lombardia, formulataa Procura dinell'ambito di un'inchiesta condotta dal Ros dei carabinieri. I due"con base in alta Lombardia si erano fatti promotori di una collaborazione con i servizi dirussi, al fine di fornire informazioni di natura sensibile", si legge in una nota del Ros. Il pm Eugenio Fusco gli ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini per il reato di 'corruzione del cittadino da parte dello straniero", aggravato'art. 270 bis in quanto commesso per finalità di terrorismo ed eversione".