Ilfattoquotidiano.it - “Non è così che si sostiene chi è malato di cancro”: polemiche contro John Stamos per aver indossato una calotta calva con il collega Dave Coulier

Doveva essere un gesto di affetto e fratellanza, ma alla fine si è rivelato un boomerang di. L’attoresu Instagram ha pubblicato degli scatti dove indossa unaper esprimere la sua vicinanza ale amicoCourier,del linfoma non Hodgkin allo stadio 3 , unal sangue. I due sono stati co-protagonisti della serie tv popolare negli Anni 90, “Gli amici di papà” (“Full House”) e da allora non si sono più lasciati.“Non c’è niente di meglio che indossare un berretto calvo e dimostrare alcune abilità con Photoshop per esprimere un po’ di amore e solidarietà con mio fratello – ha scritto-. Stai gestendo questa situazione contanta forza e positività: è di esempio e stimolante. So che supererai tutto questo e sono orgoglioso di essere al tuo fianco in ogni fase del percorso”.