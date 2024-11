Multe salate ritiro della patente e stretta sui monopattini | ecco tutte le norme del nuovo Codice della strada

Leggi su Open.online

salatissime per divieto di sosta ed eccesso di velocità,per chi abbandona animali ine chi guida sotto effetto di alcol o stupefacenti. Ma anche nuoveper i neopatentati e per chi circola sul monopattino. Queste solo alcune dellecontenute nel ddl che modificherà il. Dopo il via libera senza modificheCamera, oggi – mercoledì 20 novembre – il Senato ha dato l’ok definitivo al testo respingendo gli oltre 350 emendamenti delle opposizioni. «È il frutto di un lungo confronto durato più di un anno con associazioni, enti locali, realtà dell’automotive ed esperti (esperti veri, non quelli che nelle ultime ore hanno diffuso fake news sulle maxi-per eccesso di velocità)», esulta sui social in ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.