Ilfattoquotidiano.it - ‘L’intima gioia’ di Delmastro rende inopportuna ogni riflessione. Ma ho una domanda per lui

Hanno suscitato polemiche più che legittime le parole pronunciate dal sottosegretario Andreaalla presentazione della nuova auto blindata con cellula detentiva che il Dipartimento della Polizia Penitenziaria ha fatto realizzare per il trasporto dei detenuti per mafia, al regime 41-bis. Giova ricordarle: “Per me è un’intima gioia l’idea di far sapere ai cittadini come incalziamo e non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato”.Non v’è dubbio cheabbia un ottimo pubblico che possa apprezzare l’immagine fosca e bieca che esse evocano e che possa sentirsene rassicurato. Esso si divide tra coloro che, in assenza di stragi o altri fatti di sangue, pensa che il problema della mafia sia attualmente risolto con la cattura dei notissimi boss poi finiti al 41 bis o morti in carcere per malattia e vecchiaia; e coloro che ritengono che non li riguardi proprio, che sia estraneo alle loro vite, ricordando sì quelle tragedie terribili ma oramai con memoria consunta dal passare del tempo e pertanto lontana e dai contorni emotivi sfumati.