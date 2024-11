Lanazione.it - La Lucchese va avanti con Gorgone

Lucca, 20 novembre 2024 – Finalmente il faccia a faccia tra lae la stampa c’è stato. La società rossonera ha confermato il tecnico Giorgio, che già questo pomeriggio ha diretto l’allenamento per preparare assieme alla squadra la prossima delicata sfida di lunedì sera alle 20.30 al Porta Elisa contro il Pontedera. In sala stampa si è presentato il direttore sportivo Claudio Ferrarese, che ancora una volta ci ha messo la faccia, anche per chi non c’era ovvero l’amministratore delegato Ray Lo Faso. La società ha diramato anche un comunicato, fortemente voluto dal ds, che ha spiegato per filo e per segno le ultime ore vissute. Questa la nota diffusa. “Al termine dell’ultima partita contro la Ternana – si legge - il mister Giorgio, all’interno dello spogliatoio, ha comunicato la sua decisione di fare un passo indietro, rassegnando le dimissioni con grande onestà alla squadra e al direttore sportivo Claudio Ferrarese.