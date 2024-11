Calciomercato.it - Juve, scelta fatta per Giuntoli: il doppio colpo arriva alla pari

Indicazioni precise per lantus e per il suo direttore tecnico: servono subito due acquisti, lasui nomi è molto chiaraCi sono tanti nomi sulla scrivania di Cristiano, in vista di un mercato di gennaio che si annuncia piuttosto movimentato per lantus, di sicuro molto più di quanto si sarebbe potuto prevedere alcune settimane fa. Dopo la rivoluzione estiva, i bianconeri saranno chiamati nuovamente a intervenire in maniera importante, per via delle contingenze derivate da una preoccupante situazione infortunati.ntus,per: ilsubito – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Bremer e Cabal hanno concluso anticipatamente la stagione, Milik non fornisce garanzie, anche Nico Gonzalez si sta rivelando troppo fragile e la squadra non può rimanere con il solo Vlahovic là davanti, per di più con il rischio che il serbo possa fermarsi come è appena successo.