Improta | Un Ritratto di Ranieri e del Napoli

Nel corso di una partecipata intervista su Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, Gianni, ex calciatore die Catanzaro, ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista su alcuni dei temi più caldi del calcio italiano, partendo da Claudio, suo ex compagno di squadra, fino ad arrivare alla situazione attuale delin Serie A.L’affetto pere il legame con il CatanzaroUno dei temi principali dell’intervista è stato l’affetto che Gianninutre per Claudio, il quale ha recentemente intrapreso una nuova avventura in Serie A con la Roma.ha sottolineato quanto sia sempre emozionante ritrovare un vecchio compagno in panchina nella massima serie: “È sempre bello ritrovare Claudio in Serie A. È un grande allenatore, oltre che un grande uomo”.