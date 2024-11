Ilfoglio.it - Il panpenalista codice della strada di Salvini

Il nuovopunta a migliorare la sicurezza, ma lo fa con una strumentazione soprattutto penale. Le multe per uso di smartphone alla guida arrivano a 1.400 euro in caso di recidiva, per la guida in stato di ebbrezza oltre alle multe, se si supera un certo limite, c’è anche l’arresto fino a sei mesi. C’è invece una normativa sugli autovelox che limita l’abuso da parte delle amministrazioni locali di questo strumento per fare cassa. Molto severe le limitazioni per i monopattini: per guidarli ci vuole patente e assicurazione, targa e segnalatori luminosi. Insomma vengono trattati come motocicli, per il fatto che sono alimentati elettricamente, ma, e anche questa sembra un’incongruenza, non valgono le stesse regole per le biciclette assistite, che cioè possono usare la trazione elettrica.