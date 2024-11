Linkiesta.it - Il falso mito dell’imminente esaurimento del petrolio

Leggi su Linkiesta.it

Uno dei falsi miti sull’energia più duri a morire è quello dell’imminente del(definito «un dono di Dio» dal presidente azero, Ilham Aliyev, durante la Cop29 di Baku). Secondo queste ricostruzioni, nel giro di qualche decennio – trentanove anni appena, stando ad alcuni post che circolano sul social network Threads – nel sottosuolo della Terra non ci sarà più greggio da estrarre e di conseguenza la civiltà umana, rimasta senza la sua fonte di energia più importante, finirà per collassare. Il racconto punta a risvegliare le coscienze in modo da far nascere un movimento collettivo per la rapida sostituzione delcon delle alternative rinnovabili, ma come tutte le narrazioni false fa più male che bene. Ci sono degli ottimi motivi per distaccarci – gradualmente e razionalmente – dale dagli altri combustibili fossili, che sono stati uno straordinario motore di progresso ma che sono anche la causa principale del riscaldamento globale che minaccia quanto abbiamo costruito finora; l’esauribilità dei giacimenti non è tra questi motivi.