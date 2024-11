Ilgiorno.it - Il Consiglio regionale sul Fine Vita. Dal no di Fontana alle parole di Noja: "Io non voglio esser lasciata sola"

Sono le quattro del pomeriggio quando Attiliofa ritorno in. Arriva di corsa, il governatore. Federico Romani, presidente del, ha appena annunciato l’apertura della votazione sulla pregiudiziale di legittimità costituzionale di un’eventuale legge lombarda sulevidentemente vuoleci: "Mi sembra doverosoci e votare, anche per rispetto dell’Aula", dirà in replica ad una domanda. Del resto, qualche ora prima il presidente della Regione lo aveva “promesso“ persinoopposizioni in uno scambio di battute con Carmela Rozza appena fuori dall’Aula. "Presidente, non ci abbandonerà mica al momento del voto?", chiede la consiglieradel Pd. "Sarò presente" ribatte. Diversi gli appelli lanciati al governatore in questi giorni: quello di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta di legge sulinsieme al Comitato Liberi Subito, quello di 26 liberali del centrodestra, tra i quali Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, e Gianluca Vago, ex rettore dell’Università Statale, e, non ultimo, quello delle stesse opposizioni di centrosinistra: Pd, M5S, Patto Civico, AVS e Italia Viva.