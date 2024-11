Lapresse.it - Femminicidi, morti violente donne soprattutto in ambito della coppia

Leggi su Lapresse.it

, omicidi, violenza sullee sicurezza. L’Istat traccia un quadrosituazione in Italia. Per lesi conferma un quadro stabile in cui leavvengononell’. Nel 2023 è pari allo 0,21 per 100milail tasso delleuccise da un partner o un ex partner – sia esso un coniuge, un convivente o un fidanzato o un amante – del tutto simile a quello del 2022 (0,20). Mentre per gli uomini, lo stesso tasso è pari a 0,02 per 100mila uomini.In particolare, sono i partner con cui la donna ha una relazione al momentomorte (coniugi, conviventi, fidanzati) a compiere il maggior numero degli omicidi nella(il 41%), mentre sono il 12,8% gli ex partner (ex coniugi, ex conviventi, ex fidanzati). E’ quanto emerge dal report dell’Istat sulle vittime di omicidio anno 2023.