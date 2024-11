Iltempo.it - Diabete, firmato Action paper su percorso cure equo, sostenibile e tempestivo

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - E' stato siglato in Senato un 'per la gestione ottimale della malattia diabetica' e garantire un accessoalle nuove tecnologie. La firma è avvenuta ieri, in chiusura dell'evento 'Il monitoraggio interstiziale del glucosio: il coordinamento multilivello per garantire un accessoa tutti i pazienti', che si è svolto su invito della senatrice Tilde Minasi, membro della Commissione Affari sociali del Senato della Repubblica, a cui hanno partecipato istituzioni, esperti, società scientifiche e associazioni pazienti di diverse regioni italiane, e che è stato realizzato con il contributo non condizionante di Roche. L'innovazione - si legge in una nota - consente di rispondere in maniera efficace e personalizzata alle esigenze terapeutiche migliorando la qualità di vita delle persone con, ma ad oggi l'offerta è disomogenea nelle regioni italiane e in tante non è ancora possibile avere accesso alle tecnologie più avanzate.