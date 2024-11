Tpi.it - Di Francisca e Vezzali litigano alla festa Fiamme Oro: “Facciamo pace”, “Impara a rispettare le persone”. Imbarazzo in sala | VIDEO

DiOroMomenti di fortedelleOro dove le schermitrici Elisa Die Valentinahanno dato vita a un botta e risposta davanti ai presenti.Chiamata sul palco insieme ad altre ex atlete, Elisa Diha risposto cosìdomanda di Stefano Pantano: “Sei un po’ uscita dall’ambiente della scherma, ti senti più scrittrice o opinionista?”.“Nessuna delle due – risponde l’ex schermitrice – Come parlo faccio danni quindi è meglio che sto zitta. Siete d’accordo? Ma oggi vorrei cogliere l’occasione per dire una cosa al settantesimo delleOro, vorrei mandare un messaggio dimia collega Valentinae chiederle una, ecco”.A quel punto è arrivata la risposta piccata di Valentina: “Guarda Elisa, dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento, però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo.