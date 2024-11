Movieplayer.it - Denzel Washington, sconfitto da Kevin Spacey agli Oscar, ha smesso di votare: "A loro non importa di me? Idem"

Snobbato dall'Academy nel 2000,hadiper gliconcentrando altrove le sue energie.ha rivelato alla rivista Esquire di essere rimasto profondamente amareggiato dall'esito deglidel 2000, quando perse la statuetta come miglior attore protagonista a favore dinel 2000. Dopo essere stato candidato all'due volte, alla terza l'attore accarezzava l'idea di portarsi a casa la statuetta per la sua interpretazione di Rubin Carter in The Hurricane, ma gli fu preferito, protagonista di American Beauty. ", hanno chiamato il nome diper American Beauty", ha ricordato. "Ricordo di essermi voltato e di averlo guardato, non c'era nessuno in piedi tranne le .